O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou, durante o aniversário de 90 anos da Universidade de São Paulo (USP), o papel do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmando que trabalha para que ele seja reconhecido como o melhor ocupante do cargo na história do país. Lula expressou sua gratidão à USP por fornecer ministros aos seus governos e ressaltou a trajetória de Haddad, um uspiano, desde a Prefeitura de São Paulo até o atual cargo na equipe econômica. Ele enfatizou a contribuição do ministro como o melhor da Educação e sua atual atuação na Fazenda. “Tenho nada mais nada menos que o cara que foi na época o melhor ministro da Educação deste país, companheiro Fernando Haddad, e que estou trabalhando para que ele seja o melhor ministro da Fazenda deste país”, declarou o presidente, durante o evento na Sala São Paulo.

Lula também mencionou a iniciativa de Haddad para lidar com o problema dos usuários de crack em situação de rua, referindo-se ao programa “De Braços Abertos” implementado durante sua gestão na prefeitura de São Paulo. Contudo, ressaltou que a solução desapareceu, destacando a necessidade de assumir a responsabilidade para resolver esse problema. O evento contou com a presença de autoridades, incluindo a primeira-dama do país, Janja da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa, Lu Alckmin, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o próprio ministro Fernando Haddad. O governador do Estado, Tarcísio de Freitas, não esteve presente, concentrando-se em agendas com o prefeito Ricardo Nunes.

*Com informações do Estadão Conteúdo