Lula encaminha ao Congresso PL que prevê reajuste do salário mínimo acima da inflação

Nesta semana, o presidente também oficializou o novo salário mínimo no valor de R$ 1.320; projeto seguirá para análise na Câmara dos Deputados e no Senado

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Em pronunciamento à nação no dia 30 de abril, Lula já havia confirmado que projeto seria levado ao Congresso



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou o envio do PL que prevê o reajuste do salário mínimo anualmente acima da inflação ao Congresso Nacional. O despacho foi feito por Lula na quinta-feira, 4, e foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 5. “Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do projeto de lei que ‘Dispõe sobre a política de valorização do salário mínimo’.”, diz o despacho assinado por Lula. No dia 30 de abril, na véspera do Dia do Trabalho, o presidente anunciou o reajuste e o salário mínimo a R$ 1.320. Além disso, o petista afirmou que enviaria ao Congresso Nacional um projeto de lei que determinava que o salário mínimo tivesse reajuste acima da inflação todos os anos. As afirmações foram feitas por Lula durante pronunciamento em rede nacional na noite do dia 30. “Nos próximos dias, encaminharei ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente, e o salário mínimo volte a ser reajustado todos os anos acima da inflação, como acontecia quando governamos o Brasil”, disse Lula na ocasião.