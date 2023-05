Lula oficializa indicação de Galípolo ao Banco Central e envia nome para o Senado

Secretário-executivo do Ministério da Fazenda será sabatinado na Casa Alta do Congresso; caso aprovado, ele passa a ocupar a vaga deixada por Bruno Serra Fernandes

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/05/2023 Despacho oficializando o envio do nome de Galípolo ao Senado foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 16



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a indicação de Gabriel Galípolo, secretário executivo do Ministério da Fazenda, para o cargo de Diretor do Banco Central (BC). O chefe do Executivo encaminhou a indicação ao Senado nesta segunda-feira, 15, e o despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 16. Considerado “número 2” do Ministério da Fazenda, Galípolo foi indicado para preencher a vaga aberta com a saída de Bruno Serra Fernandes, que deixou o cargo em março. O nome de Galípolo será analisado pelo Senado e, caso seja aprovado, ele assumirá o cargo. Recentemente, ele foi eleito presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Entretanto, segundo a Fazenda, caso o Senado aprove o nome de Galípolo, “o procedimento será pela descompatibilização de Galípolo do cargo no Conselho do Banco do Brasil”.