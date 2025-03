Lula promete que ‘ano que vem, vai crescer PIB, salário mínimo, renda, distribuição de terra’

Em evento do MST, o presidente destacou o crescimento do PIB, que foi de 3,4%, e atribuiu o resultado positivo ao seu retorno ao governo: ‘Pois foi o Lulinha voltar ao governo que o PIB voltou a crescer’

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula em cerimônia de entregas e anúncios para a reforma agrária em Minas Gerais nesta sexta-feira (7)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que, em 2025, o Brasil verá um crescimento em seu Produto Interno Bruto (PIB), além de um aumento no salário mínimo e na distribuição de terras. Ele ressaltou que a administração atual tem se empenhado em controlar a inflação, uma vez que a alta dos preços impacta negativamente os trabalhadores.

Em cerimônia de entregas e anúncios para a reforma agrária em Minas Gerais nesta sexta-feira (7), Lula destacou o crescimento do PIB de 2024, que foi de 3,4%, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O presidente atribuiu esse resultado positivo ao seu retorno ao governo, destacando que a economia brasileira está em recuperação. “Pois foi o Lulinha voltar ao governo que o PIB voltou a crescer”, disse. “Ano que vem, vai crescer mais o PIB, o salário mínimo, a renda, a distribuição de terras, a distribuição de terras para indígenas, vai aumentar mais a produção de emprego”, disse o petista em cerimônia de entregas e anúncios para a reforma agrária em Minas Gerais nesta sexta-feira (7).

Ele acredita que essa trajetória de crescimento continuará nos próximos anos. “Hoje, temos a inflação controlada. Nós queremos baixar a inflação, porque com inflação alta, quem perde é o povo trabalhador”, . “Estamos cuidando disso.”

Além disso, o presidente anunciou que haverá um incremento na geração de empregos e na distribuição de terras para as comunidades indígenas. Essa medida é parte de um esforço mais amplo para promover a inclusão social e garantir direitos a grupos historicamente marginalizados.

Lula enfatizou a relevância de manter um diálogo constante com a população. Para ele, estar presente nas ruas e ouvir as demandas dos cidadãos é fundamental para o desenvolvimento do país. Essa proximidade com o povo é vista como uma estratégia para fortalecer a governança e implementar políticas públicas eficazes.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos