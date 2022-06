Lula volta a criticar privatizações e ironiza Guedes: ‘Tenta vender até os tapetes do Alvorada’

Durante ato em Porto Alegre, ex-presidente criticou a possibilidade de privatizações de empresas como Petrobras e Eletrobras

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/09/2017 Lula participou de ato em Porto Alegre nesta quarta-feira, 1º



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou novamente as privatizações de estatais. Durante ato em Porto Alegre realizado nesta quarta-feira, 1º, Lula criticou as tentativas de venda de empresas como a Eletrobras e a Petrobras, e afirmou que possíveis privatizações podem afetar programas sociais. “Quem quiser se meter a comprar a Petrobras, quem quiser se meter a comprar a Eletrobras, se prepare. Porque vai ter que conversar conosco depois das eleições do dia 2 de outubro”, disse Lula, que continuou: “Se a gente deixar privatizar a Eletrobras, as empresas não vão tomar conta apenas do preço da energia, vão tomar conta da água dos nossos rios […] E nunca mais haverá um programa como o Luz para Todos”. Em outro momento, Lula disse que Guedes está tentando vender “até os tapetes” do Alvorada e criticou duramente o ministro, dizendo que Guedes “não sabe falar de nada” que o Brasil precisa. “O seu Guedes está tentando vender até os tapetes do Palácio da Alvorada, até os tapetes do Palácio do Planalto porque eles não sabem falar da palavra desenvolvimento, da palavra crescimento. Não sabe falar de educação, de cultura. Não sabe falar nada do que precisamos. é um homem que distribui armas quando este País está precisando de livros”, disse.