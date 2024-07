Lupi anuncia que operação pente-fino irá verificar 800 mil beneficiários do INSS

Ministro da Previdência afirma que ação checará se aposentados e pensionistas poderão continuar ou não com auxílio

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Ação deve ser até o final do ano



Segundo o ministro Carlos Lupi, da Previdência Social, o órgão tem como meta até o final do ano verificar o cadastro de cerca de 800 mil beneficiários temporários (o antigo auxílio-doença) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O objetivo da ação é verificar se os civis que usufruem dos benefícios têm mesmo o direito de continuar utilizando dos auxílios. Durante entrevista para jornalistas no Rio de Janeiro, o ministro Lupi explicou que a ação irá verificar benefícios temporários que estão há dois anos ou mais sem checagem. “Muitos não comunicam à Previdência [as informações atualizadas] porque querem continuar recebendo mesmo estando trabalhando”, declarou o pedetista.”Estamos fazendo, através do Ministério da Previdência Social, através da nossa parte da perícia médica, uma verificação até o final do ano, mais ou menos, de 800 mil a 850 mil beneficiários temporários com algum tipo de doença, algum tipo de atendimento que teve, verificando se estão ainda com essa doença, se estão merecedores ainda do benefício para continuar ou não pagando”, completou.

Falas do ministro foram depois dele ser interrogado acerca da revisão cadastral que o governo federal iniciou na semana passada com o foco no BPC (Benefício de Prestação Continuada), pago pelo INSS a segurados a partir de 65 anos com ou sem deficiência em famílias consideradas em estado vulnerável. “Nosso grande desafio hoje é evitar fraudes. Tem muita gente que frauda a Previdência Social, que frauda o BPC Loas, para ter benefícios indevidos”, afirmou Lupi. O ministro Lupi também informou que o Ministério do Desenvolvimento Social está arquitetando uma “fotografia” do BPC e o recadastramento de beneficiários.