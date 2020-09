Magazine Luiza anuncia programa de trainee para jovens negros

Inscrições estão abertas até o dia 12 de outubro para estudantes que se formaram entre Dezembro/2017 e Dezembro/2020

Jovens negros poderão se inscrever em programa de trainee da Magazine Luiza até 12 de outubro



A Magazine Luiza anunciou que fará o primeiro Programa de Trainee do Brasil 100% voltado para negros. De acordo com um manifesto publicado em seu site oficial a empresa quer “alcançar a verdadeira equidade através da riqueza que existe na diversidade” e ajudar a “construir novas histórias a partir da valorização de profissionais negros dentro do mercado de trabalho“. As inscrições estão abertas no site da varejista e vão até o dia 12 de outubro. Entre os pré-requisitos são:

Formação entre Dezembro/2017 e Dezembro/2020 em qualquer curso de Bacharelado ou Licenciatura;

Disponibilidade para residir na cidade de São Paulo/SP;

Disponibilidade para viagens constantes;

Ser negro (auto declarar preto ou pardo);

Alinhamento com a Cultura Magalu.

O processo de seleção será feito em seis etapas: inscrição, teste de mapeamento, ‘desafio magalu’, dinâmica, painel com diretoria e entrevista com o CEO. Aprovado, o trainee ficará durante seis meses em rodízio entre as áreas para conhecer todos os departamentos. Além disso, durante todo o programa irá contar com o acompanhamento e apoio dos mentores da empresa. A previsão de início do trabalho é janeiro de 2021.

Críticas nas redes sociais por ‘racismo reverso’

Desde que o anúncio foi feito, a Magazine Luiza está entre os assuntos mais comentados do Twitter. Algumas pessoas aprovaram o programa e a iniciativa da empresa como forma de ajudar os negros a ingressarem no mercado de trabalho, mas outras viram o anúncio como ‘racismo reverso‘ por excluir os brancos da lista. Influenciadores e artistas como Bruno Gagliasso se pronunciaram.

A hora é essa, hein, branquitude. É a hora de PROVAR que não se dói pelas reparações e fazer volume no esclarecimento sobre esse discursinho reverso. Vamos nessa. — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) September 19, 2020