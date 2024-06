Magazine Luiza fecha parceria com AliExpress e registra aumento de 12% nas ações

Parceria dividiu opiniões no mercado, com alguns considerando-a uma traição devido às críticas feitas anteriormente pelas lideranças da empresa em relação às gigantes do e-commerce asiáticas

ALF RIBEIRO/FOTOAREN/ESTADÃO CONTEÚDO - 31/10/2023 Acordo entre Magalu e Aliexpressa entrará em vigor no terceiro trimestre deste an



A Magazine Luiza anunciou uma parceria com a varejista chinesa AliExpress, o que resultou em um aumento de 12% nas ações da empresa. O acordo, que entrará em vigor no terceiro trimestre deste ano, permitirá que a AliExpress seja um lojista no marketplace do Magalu, enquanto a varejista brasileira comercializará seus produtos na plataforma chinesa. A parceria dividiu opiniões no mercado, com alguns considerando-a uma traição devido às críticas feitas anteriormente pelas lideranças da empresa em relação às gigantes do e-commerce asiáticas. Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração, e Frederico Trajano, diretor-presidente, já se manifestaram contra temas como produtos falsificados e sonegação de impostos.

Luiza Trajano é conhecida por suas posições públicas, sendo conselheira do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) e defensora da taxação de compras internacionais abaixo de US$50. Ela foi responsável por articular com o presidente Lula a definição da nova alíquota de imposto de importação, que ficou em 20%. A Magazine Luiza foi uma das empresas que popularizou o termo “camelódromo digital” para se referir aos produtos importados que burlam a legislação tributária brasileira. Luiza defende que as empresas nacionais devem ter os mesmos direitos que as estrangeiras para gerar empregos, e que a isenção para importados baratos deve ser estendida às indústrias locais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA