Maioria dos consumidores prefere fazer compra presencialmente, aponta pesquisa

Levantamento, que contou com a participação de mais de 23 mil pessoas em 30 países, destaca a importância das experiências oferecidas pelas lojas físicas

CESAR CONVENTI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚD 32% dos entrevistados afirmaram que o atendimento presencial é um fator importante na decisão de compra



Uma pesquisa realizada pela EY Future Consumer revela que 57% dos consumidores preferem fazer compras presencialmente para ver, tocar e sentir os produtos antes de adquiri-los, mesmo com o crescimento do e-commerce. O levantamento, que contou com a participação de mais de 23 mil pessoas em 30 países, destaca a importância das experiências sensoriais oferecidas pelas lojas físicas. Além disso, 32% dos entrevistados afirmaram que o atendimento presencial é um fator importante na decisão de compra. Para produtos de alto valor, esse número sobe para 68%, com os consumidores buscando orientações especializadas para garantir decisões de compra mais seguras.

Maurício Romiti, diretor administrativo da Nassau Empreendimentos, que administra o shopping Center 3 em São Paulo, reforça que a experiência presencial continua sendo um diferencial. “O foco no bom atendimento e na experiência presencial é fundamental para garantir a fidelização do cliente”, afirma. Romiti também destaca a importância de criar valor no ambiente físico, que oferece, além de lojas, opções de lazer, alimentação e cultura.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar da preferência por compras presenciais, o especialista ressalta que o digital continua sendo uma ferramenta essencial. “A integração entre canais online e offline é fundamental. Muitos consumidores descobrem produtos pela internet e finalizam a compra na loja física”, explica Romiti. Ele sugere que as empresas usem os dados coletados no e-commerce para aprimorar a experiência nas lojas físicas e torná-la mais personalizada. Romiti conclui afirmando que, embora o consumidor possa optar pela compra online se encontrar vantagens, uma boa experiência presencial aumenta as chances de retorno. “Garantir que o cliente saia satisfeito da loja é crucial para o sucesso no ambiente físico”, finaliza.