Mais de 650 mil empresas aderem ao Simples Nacional; percentual de aprovação aumentou

A Receita Federal confirmou a adesão de mais de 650 mil micro e pequenas empresas ao Simples Nacional 2024 nesta sexta-feira, 1º. Até 31 de janeiro, foram recebidos 1.006.011 pedidos de adesão ao regime especial de tributação. Do total de pedidos, 657.050 foram aceitos, representando 65,31% do total. No entanto, 348.961 empresas (34,69%) foram excluídas devido a pendências e não fazem mais parte do regime simplificado de tributação, que unifica os impostos federais, estaduais e municipais em uma única guia.

No que diz respeito aos microempreendedores individuais (MEI), houve 77.362 solicitações de adesão ao Simei, sistema específico para essa categoria. Desses, 59.426 foram deferidos, o que corresponde a 76,82% do total, enquanto 17.936 foram indeferidos (23,18%). A Receita Federal destacou que a taxa de aprovação aumentou para as micro e pequenas empresas, mas diminuiu para os MEI em comparação com 2023. No ano anterior, a adesão ao Simples Nacional foi de pouco mais de 52%, enquanto para o MEI ficou em torno de 85%.

