Mais de 90% dos aposentados que fizeram acordo receberam ressarcimento do INSS

Mais de 90% dos aposentados que firmaram acordos com o governo federal já foram ressarcidos. Até o momento, 1,64 milhão de aposentados e pensionistas receberam compensações por descontos indevidos realizados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o que representa 98,5% do total de 1,66 milhão de pessoas que optaram por esse acordo. De acordo com informações do Ministério da Previdência Social, 68,6% dos beneficiários formalizaram suas solicitações e a grande maioria já recebeu os valores devidos. O processo de pagamento é simplificado, pois não é necessário apresentar documentos ou fornecer dados bancários. Além disso, cerca de 700 mil pessoas ainda têm a oportunidade de aderir ao acordo e receber o ressarcimento em um prazo de três dias.

Os aposentados e pensionistas que contestaram descontos indevidos e não obtiveram resposta em até 15 dias úteis podem participar do acordo. A adesão é totalmente gratuita e pode ser realizada por meio do aplicativo ou do site Meu INSS, facilitando o acesso aos beneficiários. Para aceitar o acordo utilizando o aplicativo Meu INSS, o usuário deve seguir alguns passos simples. Primeiro, é necessário acessar o aplicativo com CPF e senha. Em seguida, deve-se ir até a seção “Consultar Pedidos” e clicar em “Cumprir Exigência” em cada solicitação. Após ler o último comentário, o beneficiário deve selecionar “Sim” no campo “Aceito receber” e, por fim, clicar em “Enviar” para aguardar o pagamento.

O processo para adesão ao acordo começa com o registro da contestação do desconto indevido pelo beneficiário. Após isso, é necessário aguardar 15 dias úteis para a resposta da entidade responsável. Caso não haja retorno nesse período, o sistema disponibiliza a opção de adesão ao acordo de ressarcimento, permitindo que mais pessoas possam ser compensadas.

