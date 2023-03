Mega-Sena acumula e chega a R$ 54 milhões; veja números sorteados

Na quina foram 69 apostas ganhadoras e cada um vai levar R$ 61.915,50

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Mega-Sena acumula mais uma vez e chega aos R$ 54 milhões na próxima quarta-feira



O concurso nº 2.575 da Mega-Sena aconteceu neste sábado, 18, às 10h (horário de Brasília), em São Paulo, e não teve vencedores das dezenas. Com isso, o prêmio chega a R$ 54 milhões. As dezenas sorteadas foram: 04 – 12 – 14 – 41 – 46 – 53. Na quina foram 69 apostas ganhadoras e cada um vai levar R$ 61.915,50 e a quadra foram outros 5.767 apostas vencedoras e cada um leva R$ 1.058,27. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na quarta-feira, 22. As apostas podem ser realizadas em todas as lotéricas do país e pela internet no site da Caixa Econômica Federal. É preciso fazer um cadastro e ser maior de idade. O valor da aposta é R$ 4,50.