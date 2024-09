Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 55 milhões

Próximo sorteio será neste sábado; dezenas sorteadas foram: 23, 19, 43, 38, 32 e 57

DAVI CORRÊA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Sorteios da Mega-Sena ocorrem sempre às 20h



A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta quinta-feira (12) os resultados do concurso 2.773 da Mega-Sena, que oferecia um prêmio de R$ 46.898.697,73. As dezenas sorteadas foram 23, 19, 43, 38, 32 e 57. Como nenhuma aposta conseguiu acertar todos os seis números, o prêmio acumulou e agora chega a R$ 55 milhões para o próximo sorteio, programado para este sábado (13). Além disso, 88 apostas conseguiram acertar cinco números, levando cada uma R$ 37.812,04. Já 5.541 participantes que acertaram quatro números receberam R$ 857,88. Os sorteios da Mega-Sena ocorrem sempre às 20h, diretamente do Espaço da Sorte em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. O valor mínimo para participar do sorteio é de R$ 5,00, e os apostadores têm a chance de ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números. Para aqueles que preferem jogar em grupo, o Bolão Caixa é uma opção, com apostas a partir de R$ 10, sendo que cada cota deve ser de pelo menos R$ 5.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA