Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 6 milhões

Números sorteados foram 51, 17, 22, 52, 05 e 37; próximo sorteio acontece no sábado (21) às 20h

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Nenhuma aposta conseguiu acertar todas as seis dezenas,



A Caixa Econômica Federal anunciou os resultados do concurso 2.776 da Mega-Sena, que ofereceu um prêmio de R$ 2.638.034,46. Os números sorteados foram 51, 17, 22, 52, 05 e 37. Como nenhuma aposta conseguiu acertar todas as seis dezenas, o prêmio principal acumula e chega a R$ 6 milhões para o próximo sorteio. No sorteio anterior, uma aposta realizada em Timbaúba, Pernambuco, foi a única a acertar as seis dezenas, garantindo um prêmio de R$ 81.473.638,46. As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, que ocorre sempre às 20h e é transmitido ao vivo. O valor mínimo para participar é de R$ 5, e prêmios menores são concedidos para quem acerta quatro ou cinco números.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA