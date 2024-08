Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões

Dezenas sorteadas foram: 15, 16, 19, 43, 44 e 49

DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Próximo sorteio da mega-sena acontece na terça-feira (20)



O prêmio da mega-sena acumulou em R$ 65 milhões. Nenhum apostador acertou as dezenas do sorteio de sábado (17). Os números sorteador foram: 15, 16, 19, 43, 44 e 49. As apostas para o concurso podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em diversos locais, como casas lotéricas, pela internet ou através do aplicativo da Caixa Econômica Federal. O valor mínimo para participar é de R$ 5, que garante um jogo com seis números. Os sorteios da Mega-Sena ocorrem sempre às 20h, no horário de Brasília. Para garantir que todos possam acompanhar, a Caixa transmite ao vivo pelo seu canal no YouTube, além de disponibilizar a transmissão no Facebook das Loterias Caixa. Essa acessibilidade permite que mais pessoas fiquem por dentro dos resultados em tempo real. O próximo sorteio acontece na terça (20).

