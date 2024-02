Mega-Sena acumulada terá sorteio nesta quinta

Prêmio acumulado está em R$ 135 milhões e sorteio será transmitido ao vivo; apostas podem ser feitas até as 19h

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Bilhetes de aposta da mega-sena



A Mega-Sena está acumulada e o concurso 2.694 pode pagar R$ 135 milhões a quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas nesta quinta-feira, 29, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. A extração será transmitida ao vivo pelos canais da Caixa Econômica Federal nas redes sociais. O valor do prêmio, caso um único apostador acerte os números, pode gerar rendimento de R$ 844,5 mil em apenas um mês na Poupança. As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet, ao custo de R$ 5 por jogo simples, com seis números marcados.

Outra loteria que também tem sorteio nesta quinta é a Timemania. O concurso 2.060 poderá pagar R$ 16,8 milhões ao acertador. Na Timemania, o apostador escolhe dezenas entre 80 e um time do coração, entre 80 times disponíveis. São sorteadas sete dezenas e um time do coração. Ganham as apostas que acertarem de três a sete números ou o time do coração. O valor da aposta é de R$ 3,50.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA