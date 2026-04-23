Mega-Sena: ninguém acerta as dezenas e prêmio vai a R$ 100 milhões
Os números sorteados nesta quinta-feira (23) foram: 24 – 09 – 26 – 45 – 38 – 58
Nenhum apostador acertou nesta quinta-feira (23) as seis dezenas do concurso 2999 da Mega-Sena. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados neste sábado foram: 24 – 09 – 26 – 45 – 38 – 58.
O prêmio estimado para este concurso era de R$ 69.727.825,87.
- 5 acertos – 111 apostas ganhadoras: R$ 28.755,27
- 4 acertos – 5.741 apostas ganhadoras: R$ 916,43
Como apostar na Mega-Sena?
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de sábado (25) em qualquer casa lotérica credenciada, ou pelo site e aplicativo da Caixa. Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 19h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
Cada jogo simples custa R$ 6,00 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis. O pagamento da aposta online pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou pelo internet banking (para correntistas da Caixa). Para participar dos sorteios, é necessário ter mais de 18 anos.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.