Mega-Sena: ninguém acerta dezenas e prêmio acumula em R$ 53 milhões

Números sorteados foram: 07 – 11 – 12 – 19 – 36 – 52; próximo sorteio acontece no sábado (20)

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Ninguém acerta dezenas do concurso 2.750 da Mega-Sena



Nenhum apostador acertou os números sorteados no concurso 2.750 da Mega-Sena, realizado hoje no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal para o próximo sorteio, estimado em R$ 53 milhões, acumulou. Os números sorteados foram: 07 – 11 – 12 – 19 – 36 – 52. Na quina, 201 apostas foram premiadas, cada uma recebendo R$ 14.652,96. Já na quadra, 5.899 apostas foram vencedoras, com prêmio de R$ 713,25 para cada ganhador. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país quanto pela internet. É importante ressaltar que as lotéricas podem fechar antes do horário limite. O valor do jogo simples, com seis dezenas marcadas, é de R$ 5.

*Reportagem produzida com auxílio de IA