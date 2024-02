Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 95 milhões neste sábado; saiba como concorrer

Apostas podem ser realizadas até às 19h nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Sorteio do concurso 2.684 será realizado às 20h



A Caixa Econômica Federal sorteia, neste sábado, 3, o concurso 2.684 da Mega-Sena. O prêmio, que acumulou do último sorteio, está estimado em prêmio de R$ 95 milhões. Para participar, é necessário fazer uma aposta simples no valor de R$ 5. O apostador pode escolher seis números dentre os 50 disponíveis, além de mais dois trevos, que também estão entre as opções. Além do modelo de aposta com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, também é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco dezenas. O sorteio acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. As apostas podem ser realizadas até às 19h nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA