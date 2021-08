Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 34 milhões; veja dezenas sorteadas

Cinquenta e duas apostas acertaram a quina, faturando R$ 49.503,96 cada; próximo sorteio será na quarta-feira, 18

Reprodução/ Agência Brasil Concurso 2.400 teve prêmio de R$ 27,8 milhões



O concurso 2.400 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado, 14, no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. Como ninguém acertou as seis dezenas sorteadas (09 – 21 – 25 – 26 – 36 – 53), o prêmio, que era de R$ 27,8 milhões, acumulou para R$ 34 milhões. Cinquenta e duas apostas acertaram a quina, faturando R$ 49.503,96 cada. Outras 3.623 apostas acertaram a quadra – cada um receberá R$ 1.015,02. O próximo sorteio da Caixa Econômica Federal (concurso 2.401) ocorrerá na na quarta-feira, 18. Para apostar, é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número de cartão de crédito – as apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa.