Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 58 milhões nesta quinta-feira

Valor mínimo para fazer uma aposta é de R$ 5,00; sorteio acontece às 20h

Reprodução/ Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa



A Mega-Sena, um dos maiores concursos de loteria do Brasil, realiza nesta quinta-feira, 25, às 20h, o sorteio do concurso 2.680. O prêmio estimado para este sorteio é de R$ 58 milhões. Os apostadores têm até as 19h para fazer suas apostas nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou através do aplicativo da loteria. O valor mínimo para fazer uma aposta é de R$ 5,00. Além do modelo de aposta com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, os apostadores também têm a chance de ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas. Uma opção para os apostadores é o Bolão Caixa, que permite realizar apostas em grupo. Para participar, basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Os bolões da Mega-Sena têm um preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível formar um bolão com no mínimo duas e no máximo cem cotas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA