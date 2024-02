Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 83 milhões nesta quinta-feira

Apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria

André Lessa/Estadão Conteúdo Valor mínimo para apostar é de R$ 5,00



A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira, 1, o sorteio do concurso 2.683 da Mega-Sena, que tem um prêmio estimado em R$ 83 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O valor mínimo para apostar é de R$ 5,00. Além do modelo de aposta com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, também é possível ganhar prêmios acertando quatro ou cinco dezenas. O sorteio acontece às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. No último sorteio, que foi realizado na terça-feira, 30, os números sorteados foram: 04 – 17 – 29 – 30 – 52 – 58. Como ninguém acertou as três dezenas, o valor acumulou para o sorteio que será realizado hoje.