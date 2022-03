Mega-Sena sorteia maior prêmio de 2022 neste sábado; saiba como concorrer

Valor do sorteio é de R$ 190 milhões, e acontece às 20h (horário de Brasília)

Marcelo Casal Jr/Agência Brasil Mega-Sena deste sábado entrega o quinto maior prêmio da história



Neste sábado, 19, a Mega-Sena irá entregar o maior prêmio do ano: R$ 190 milhões. O prêmio está acumulado da última quarta-feira estimado em R$ 156,9 milhões, mas ninguém acertou as seis dezenas, que foram: 11 16 31 37 42 51. O sorteio deste sábado acontece às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Para concorrer é necessário fazer as apostas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, até as 19h. A aposta mínima custa R$ 4,50. Esse será o quinto maior valor de premiação da história da Mega-Sena, o maior até hoje foi de R$ 289,42 milhões em maio de 2019.