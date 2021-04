Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 27 milhões: veja dezenas sorteadas

Ao todo, 36 apostas levaram R$ 58.470,79 (cada) por acertarem cinco dezenas; 3.646 levaram a quadra e receberam R$ 824,75

Marcelo Casal Jr/Agência Brasil Próximo sorteio será realizado na noite de sábado, 10



A Caixa Econômica Federal sorteou os seis números do concurso 2360 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 8. As dezenas foram: 10-15-21-24-29-45. O valor do prêmio para quem acertar os seis números é de R$ 22.442.588,36. Segundo a Caixa, nenhum apostador acertou os seis números e o prêmio acumulou, indo a R$ 27 milhões. No último concurso, realizado na terça-feira, 6, não houve vencedor, o que fez com que o prêmio acumulasse para hoje. Ao todo, 36 apostas levaram R$ 58.470,79 (cada) por acertarem cinco dezenas, enquanto que os 3.646 vencedores da quadra receberam R$ 824,75 cada. A aposta mínima está no valor de R$ 4,50 e dá ao interessado o direito de escolher seis dezenas entre 1 e 60. O valor vai subindo conforme a quantidade de números escolhidos, podendo chegar ao valor de R$ 22.522,50 no cenário mais caro.