Mercado de crédito no Brasil apresenta crescimento em novembro

Taxa média de juros para novas operações de crédito, no entanto, continua em queda

O chefe do departamento de estatísticas do Banco Central (BC), Fernando Rocha, afirmou em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 4, que houve aumento tanto nos saldos quanto nas concessões de empréstimos bancários para pessoas físicas (PF) e pessoas jurídicas (PJ). “Para pessoas físicas, tem sido mais dinâmico do que o crédito livre para pessoas jurídicas”, disse. O cartão de crédito é a modalidade que tem ganhado destaque para pessoas físicas. Já no crédito para PJ, os descontos de duplicatas voltaram à normalidade após as turbulências envolvendo as Americanas no início do ano passado, com um aumento mensal de 4,2% no estoque. Além disso, o mercado de capitais tem impulsionado o financiamento para PJ, com um crescimento de 19,7% no estoque dos títulos de dívida.

Apesar do bom desempenho em novembro, o crescimento do estoque total de crédito bancário acumulado em 12 meses para PF e PJ vem desacelerando recentemente, segundo Rocha. Por outro lado, a taxa média de juros para novas operações de crédito continua em queda, atingindo o menor patamar desde setembro de 2022, com 29,5%. Além disso, o endividamento das famílias também está em trajetória de redução, chegando a 47,6%, o nível mais baixo desde setembro de 2021. O comprometimento de renda das famílias também recuou pelo quarto mês consecutivo.