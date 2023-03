Mercado eleva expectativa do PIB em 2023 para 0,85%

Além do prognóstico, analistas mantiveram a expectativa da inflação no período em 5,90%; alvo de críticas pelo governo federal, previsão da taxa Selic foi de 12,75%

Pixabay Informativo do Banco Central divulgou leve aumento no PIB do país neste ano



Em relatório divulgado no Boletim Focus, pelo Banco Central (BC), nesta segunda-feira, 6, a estimativa sobre o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no ano de 2023 teve leve elevação. Na última semana, a projeção indicava que o resultado econômico do país para o ano seria de 0,84%. Hoje, a perspectiva é de que o PIB neste ano será de 0,85%. Em relação à inflação, a autoridade monetária informou que a estimativa da inflação será de 5,9%, quebrando uma sequência de 11 semanas de alta. Segundo o Boletim, não houveram alterações nas projeções da taxa básica de juros – a Selic – e em relação ao dólar, sendo 12,75% e R$ 5,25 respectivamente. Na última quinta-feira, no entanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o resultado do PIB de 2022 com um crescimento econômico de 2,9% no ano – com uma queda em relação aos 5% atingidos no ano anterior. Estimativas do Boletim Focus sobre o resultado do Produto Interno Bruto do último ano era de um crescimento de 3%. Sobre a inflação, a meta para o ano concentra-se em 3,25% com uma margem de 1,5 ponto percentual de tolerância, para cima ou para baixo. Os resultados econômicos são alvos de críticas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que passou a defender uma flexibilização das metas econômicas a fim de estimular o crescimento do país. Tradicionalmente, o Boletim Focus é divulgado às segundas-feiras e indicam as projeções estatísticas dos analistas da autoridade monetária.