Mercado financeiro brasileiro fecha em alta impulsionado por ganhos nos EUA

Ibovespa encerra o dia com alta de 0,25%, acompanhando a recuperação das bolsas de Nova York e especulações sobre a política monetária americana

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação em frente ao prédio da B3, no centro antigo de São Paulo



O mercado financeiro brasileiro encerrou o dia em alta, impulsionado pelos ganhos das bolsas de Nova York e pela especulação dos investidores sobre os próximos passos da política monetária americana. O Ibovespa, principal índice da B3, subiu 0,25%, fechando aos 127.636 pontos. Durante o pregão, o índice atingiu a mínima de 126.533 pontos e a máxima de 127.820 pontos. O volume financeiro negociado na sessão foi de R$ 20,44 bilhões no Ibovespa e R$ 27,53 bilhões na B3, que teve vencimento de opções sobre ações. Nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu 1,23%, o Dow Jones avançou 1,05% e o Nasdaq teve alta de 1,70%. Após uma abertura negativa, o Ibovespa reverteu a tendência durante a tarde, acompanhando a recuperação das bolsas de Nova York. Essa melhora ocorreu mesmo com a revisão do mercado em relação ao ciclo de corte de juros do Federal Reserve (Fed) neste ano. De acordo com o CME Group, os investidores agora veem uma maior chance de que o banco central americano mantenha os juros na faixa de 5,25% a 5,5% em março.

Entre as ações mais negociadas do Ibovespa, destaque para a Eletrobras ON, que teve alta de 1,63%, e o Banco do Brasil ON, com ganhos de 1,05%. Por outro lado, a Vale ON recuou 1,30% e a Petrobras PN cedeu 0,53%. A Gol PN liderou as altas do dia, com avanço de 6,02%, em meio a um noticiário corporativo movimentado e com a possibilidade de ajuda do governo ao setor por meio do BNDES. A Azul PN também teve ganhos expressivos, de 3,88%. No cenário internacional, as bolsas de Nova York apresentaram um desempenho positivo, impulsionadas pela especulação em torno da política monetária americana. O S&P 500 subiu 1,23%, fechando aos 4.839 pontos. O Dow Jones teve alta de 1,05%, encerrando aos 37.863 pontos, e o Nasdaq avançou 1,70%, chegando aos 15.310 pontos. A expectativa dos investidores é de que o Federal Reserve mantenha os juros na faixa de 5,25% a 5,5% em março, de acordo com o levantamento do CME Group.