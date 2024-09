Mercado financeiro eleva projeção da inflação e dos juros

Relatório Focus do Banco Central mostrou que expectativa da inflação foi elevada de 4,35% para 4,37%; economistas também esperam aumento de 0,5 ponto percentual na Selic em novembro

Pixabay Revisões refletem a perspectiva de um cenário econômico desafiador



O mercado financeiro revisou suas previsões para a inflação e crescimento econômico nos próximos anos, conforme o Relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (23). A expectativa de inflação para 2024 foi elevada de 4,35% para 4,37%, enquanto a projeção para 2025 subiu de 3,95% para 3,97%. Para 2026, a estimativa avançou de 3,61% para 3,62%. Em relação à taxa básica de juros (Selic), o mercado espera um aumento de 0,5 ponto percentual em novembro deste ano, levando a taxa de 10,75% para 11,25%. Para o fim de 2024, a projeção subiu para 11,50%, enquanto a expectativa para 2025 se mantém em 10,50%.

O Produto Interno Bruto (PIB) apresentou uma melhora nas previsões. A expectativa de crescimento para 2024 passou de 2,96% para 3%. No entanto, para 2025, a projeção permanece estável em 1,90%. Além disso, a previsão para o dólar ao final de 2024 segue em R$ 5,40, com uma ligeira queda nos anos seguintes, atingindo R$ 5,35 em 2025 e R$ 5,30 em 2026 e 2027. Essas revisões refletem a perspectiva de um cenário econômico desafiador, com expectativas de inflação acima das metas estabelecidas e a necessidade de ajustes na política monetária para controlar os preços. As decisões futuras do Banco Central continuarão a ser influenciadas por esses indicadores, à medida que a instituição busca equilibrar o crescimento econômico com o controle da inflação.

