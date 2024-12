Mercado financeiro prevê taxa de juros a 14% no final de 2025

Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (16) pelo Banco Central também aponta inflação a 4,89% neste ano; projeção para o crescimento da economia brasileira em 2024 subiu de 3,39% para 3,42%

De acordo com o Relatório Focus do Banco Central divulgado nesta segunda-feira (16), a mediana das projeções dos cresceu com um aumento de 4,84% para 4,89%. Para os anos seguintes, as expectativas também foram revisadas: em 2025, a projeção para o IPCA subiu de 4,59% para 4,60%, enquanto para 2026, a estimativa se manteve em 4,00%. Em relação à taxa Selic, a mediana das estimativas foi ajustada, subindo de 13,50% para 14,00% para o final de 2025 e de 11,00% para 11,25% em 2026. O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu aumentar a Selic de 11,25% para 12,25% na última reunião do ano, refletindo a necessidade de controle da inflação.

Por outro lado, o Banco Central estabeleceu uma meta de inflação de 3,00% para os anos de 2024, 2025 e 2026, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (para cima ou para baixo) o que indica um esforço contínuo para manter a estabilidade econômica no país. As projeções para o crescimento do PIB brasileiro em 2024 também foram revisadas, com a mediana subindo de 3,39% para 3,42%. Para 2025, a expectativa de crescimento foi ajustada de 2,00% para 2,01%, enquanto a previsão para 2026 permaneceu em 2,00%. No terceiro trimestre deste ano, o PIB registrou um crescimento de 0,9%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Pensando no dólar, as estimativas para a cotação da moeda também foram alteradas. Para o final de 2024, a previsão subiu de R$ 5,95 para R$ 5,99. Para 2025, a expectativa foi ajustada de R$ 5,77 para R$ 5,85, e para 2026, a projeção passou de R$ 5,73 para R$ 5,80, indicando novamente uma expectativa de valorização da moeda americana em relação ao real.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira