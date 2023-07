Mercado financeiro reduz projeção da taxa de juros e da inflação para 2023

De acordo com Boletim Focus, Selic deve terminar o ano a 12% enquanto IPCA será de 4,98%; índices acumulam revisões consecutivas para baixo indicando expectativas de melhoria na economia

EDUARDO DUARTE / ESTADÃO CONTEÚDO O crescimento previsto para a economia brasileira foi revisado para cima pela oitava vez consecutiva



O mercado financeiro diminuiu as projeções para a inflação e para a taxa básica de juros nesta segunda-feira, 3. De acordo com o Boletim Focus, a expectativa é de que a Selic termine 2023 a 12% ao ano, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fique em 4,98%. Essa é a sétima redução consecutiva prevista pelos economistas para a inflação, que era estimada em 5,06% na semana anterior. A estimativa se aproxima do teto trabalhado pelo governo federal, que é de 4,75%, índice considerado o limite para cumprir a meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), de 3,25%. Já a taxa de juros teve a segunda baixa consecutiva, de 0.25 ponto. Atualmente, ela se encontra em 13,75% ao ano, maior patamar desde 2016. Além disso, o mercado também aumentou a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2023. O crescimento previsto para a economia brasileira foi de 2,18% para 2,19%. Esta é a oitava alta consecutiva. As perspectivas para o dólar foram mantidas, com a moeda sendo cotada a R$ 5.