Mercado financeiro revisa projeções de inflação, dólar e PIB para 2024

Economistas consultados pelo Banco Central revisaram suas projeções para a inflação, o valor do dólar e o Produto Interno Bruto (PIB) para este ano. Além disso, as expectativas para a taxa Selic foram ajustadas para os anos de 2025 e 2026. O boletim Focus, publicado nesta segunda-feira (23), indica que o mercado financeiro prevê que o dólar encerre 2024 cotado a R$ 6,00. Na última sexta-feira, a moeda americana fechou a R$ 6,071, após ter atingido R$ 6,30 durante a semana.

As previsões para o dólar nos próximos anos também foram elevadas. Para 2025, a expectativa é de que a moeda seja cotada a R$ 5,90, enquanto para 2026 e 2027, as projeções são de R$ 5,84 e R$ 5,80, respectivamente. Em relação à Selic, a expectativa subiu para 14,75% em 2025 e 11,75% em 2026, em comparação com a taxa atual de 12,25% ao ano. O Banco Central sinalizou que pode haver mais duas elevações de 1 ponto percentual, em resposta ao risco de deterioração da inflação.

A previsão para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) também foi ajustada, passando de 4,89% para 4,91% em 2024 e de 4,6% para 4,84% em 2025. Para 2026 e 2027, as expectativas se mantiveram em 4% e 3,8%, respectivamente. Essas revisões ocorreram após a aprovação de projetos do pacote fiscal do governo no Congresso, que, segundo analistas, foi desidratado, resultando em uma diminuição do impacto fiscal esperado.

Os economistas estimam que a redução na eficácia fiscal das medidas pode variar entre R$ 8 bilhões e R$ 20 bilhões. Essa revisão nas expectativas reflete a preocupação com a dinâmica inflacionária e a necessidade de ajustes nas políticas econômicas. O cenário atual exige atenção redobrada, uma vez que as intervenções do Banco Central no câmbio, por meio de leilões extras, têm sido uma resposta às flutuações do mercado.

