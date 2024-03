Mercado financeiro revisa projeções de inflação e PIB para 2024

Mediana das expectativas do IPCA passou de 3,76% para 3,77%, segundo o Relatório Focus; estimativas para o crescimento econômico aumentaram de 1,77% para 1,78%

Carlito/Pixabay Banco Central divulgou o Relatório Focus nesta terça



Economistas do mercado financeiro revisaram para cima a projeção da inflação oficial brasileira para este ano, de acordo com o Relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. A mediana das expectativas passou de 3,76% para 3,77%. Para os anos seguintes, as estimativas se mantiveram estáveis, com o IPCA em 3,51% para 2025 e 3,50% para 2026. As previsões para a taxa básica de juros também permaneceram inalteradas, em 9% para o final de 2024 e 8,50% para 2025 e 2026. Em relação ao crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), as projeções do mercado para 2024 aumentaram de 1,77% para 1,78%. Já para 2025 e 2026, as expectativas de expansão da economia se mantiveram em 2%. No último trimestre de 2023, a economia brasileira ficou estável, com uma leve queda em relação às estimativas. O PIB do primeiro trimestre de 2024 será divulgado em 4 de junho. Quanto ao dólar, as estimativas para o final de 2024 permaneceram em R$ 4,93. Para 2025 e 2026, as projeções também se mantiveram estáveis, em R$ 5,00 e R$ 5,04, respectivamente. As expectativas do mercado refletem a estabilidade da moeda americana em relação ao real nos próximos anos.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA