Mercado projeta inflação menor em 2022, mas sobe previsão para 2023, aponta Boletim Focus

Banco Central divulga informações sobre as expectativas do setor financeiro semanalmente

Eduardo Matysiak/Futura Press/Estadão Conteúdo - 16/09/2021 Mercado ainda espera que inflação fique acima da meta do BC para o ano atual



O mercado projeta que a inflação desse ano seja menor do que a que havia projetado na última semana, apontou o Banco Central (BC) no Boletim Focus divulgado nesta segunda, 11. Na edição desta semana, a previsão é de que a inflação termine o ano em 7,67%, abaixo dos 7,96% que eram esperados na semana passada. No entanto, para 2023, que tem sido o foco do BC em sua política monetária, a projeção passou de 5,01% para 5,09%. Há um mês, as estimativas eram de 8,50% e 4,70%, respectivamente. O teto da meta da instituição para a inflação neste ano é de 5%, ou seja, o mercado ainda espera que fique acima; para 2023, o teto é 4,75%, e o resultado também estouraria o número buscado pelo BC.

Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de junho, o BC atualizou suas projeções para a inflação com estimativas de 8,8% em 2022, 4% em 2023 e 2,7% para 2024. No Focus desta segunda, que se refere a informações coletadas até a última sexta, 8, a projeção para a Selic, a taxa básica de juros, no fim deste ano ficou estável em 13,75% ao ano. Hoje, a taxa está em 13,25% ao ano, e no último Copom, o BC indicou que deve ser aumentada em 0,5 ponto percentual. Para 2023, os economistas mantiveram a projeção para a Selic no fim de 2023 em 10,50%. Quanto ao PIB, o Focus aponta um novo aumento na previsão mediana para este ano, de 1,51% para 1,59%. Há um mês, a estimativa era de 1,42%. Já a estimativa para a expansão do PIB em 2023 permaneceu em 0,50%, ante 0,55% de quatro semanas atrás.