Mercado projeta taxa de juros em 9% para 2024

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fachada do Banco Central do Brasil



As projeções para a taxa Selic no final de 2024 permanecem em 9% ao ano, de acordo com o Boletim Focus divulgado nesta semana. A estimativa não sofreu alterações em relação à semana anterior, mantendo-se estável. Há um mês, a expectativa era de que a taxa chegasse a 9,25% ao ano. No mês de dezembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central realizou o quarto corte consecutivo na Selic, reduzindo-a em 0,50 ponto percentual para 11,75% ao ano. O Copom reforçou que o ritmo de corte de 0,50 ponto percentual é o mais adequado para as próximas reuniões, conforme sinalizado anteriormente. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, destacou que essa mensagem é válida para os encontros de janeiro e março de 2024. Durante a reunião de dezembro, o Copom reiterou que a magnitude total do ciclo de flexibilização da taxa Selic dependerá da evolução da inflação, especialmente dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica. Além disso, serão consideradas as expectativas de inflação, principalmente as de longo prazo, as projeções de inflação, o hiato do produto e o balanço de riscos. No Boletim Focus, a projeção para a taxa Selic no final de 2025 permanece em 8,50% ao ano, mesmo patamar registrado um mês antes. Para o ano de 2026, a estimativa também se mantém em 8,50% ao ano, pela 22ª semana consecutiva. O relatório também projeta uma queda na estimativa do IPCA, de 3,91% para 3,90%. A previsão para a inflação de 2025 continua em 3,50% há 23 semanas. A estimativa para 2026 permanece nos mesmos 3,50% nos últimos 26 Boletins Focus.