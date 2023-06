Mercado reduz estimativa da inflação pela 4ª semana consecutiva e aumenta previsão para o PIB em 2023

Segundo Boletim Focus, projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo passou de 5,69% para 5,42%; expectativa é de que economia brasileira cresça 1,84% no ano

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mercado manteve projeção da taxa básica de juros em 12,5%, indicando que Selic possa baixar na próxima reunião



O mercado financeiro revisou pela quarta semana consecutiva a projeção para a inflação no país. No Relatório de Mercado Focus desta segunda-feira, 12, os economistas estimam alta de 5,42% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Na semana passada, a projeção era de 5,69%. Neste ano, o teto da meta é 3,25%, com meta de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Ou seja, analistas já estimam estouro do índice definido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para 2023, as projeções também foram rebaixadas: 2024 (4,04%) e 2025 (3,9%). Outro dado disponível no documento desta segunda-feira é a estimativa atualizada para o Produto Interno Bruto (PIB) 2023, em mais uma semana de alta. Segundo os analistas, a economia brasileira deve registrar crescimento de 1,84% neste ano. Há um mês, a expectativa era de 1%. Entretanto, para 2024, o mercado baixou a projeção de alta de 1,27%. Os patamares para a taxa de câmbio do dólar e a Selic foram mantidos em R$ 5,10 e 12,5%, respectivamente. O relatório do Banco Central (BC) resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de analistas de mercado sobre inflação, juros, (PIB) e câmbio coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação.