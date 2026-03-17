Mercosul ratifica acordo comercial com a União Europeia

Tratado eliminará tarifas sobre mais de 90% do comércio entre os dois blocos

Ricardo Stuckert /PR 06.12.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante AReunião de coordenação entre Presidentes dos Estados Partes do MERCOSUL3 Edifício MERCOSUL – Montevidéu, Uruguai



Com o aval do Paraguai nesta terça-feira (17), o Mercosul ratificou o acordo de livre comércio com a União Europeia. Com 57 votos a favor, a câmara baixa paraguaia concluiu a ratificação parlamentar do pacto, que cria a maior zona de livre comércio do mundo entre os 27 Estados da União Europeia e os membros fundadores do Mercosul: Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.

“Estamos diante de um documento histórico”, afirmou durante o debate o deputado governista paraguaio Juan Manuel Añazco, responsável pela Comissão de Relações Exteriores, destacando que 93% das exportações do bloco entrarão na Europa sem pagar tarifas. Também mencionou cotas para produtos como açúcar orgânico, biocombustíveis e carne suína.

Os parlamentos de Argentina, Brasil e Uruguai já haviam ratificado o acordo, que vinha sendo negociado desde 1999 e foi assinado em janeiro, em Assunção. O tratado eliminará tarifas sobre mais de 90% do comércio entre os dois blocos, que juntos representam 30% do Produto Interno Bruto mundial e mais de 700 milhões de consumidores.

A União Europeia anunciou em fevereiro que aplicará provisoriamente o acordo comercial com o Mercosul enquanto aguarda a decisão do mais alto tribunal europeu sobre a legalidade do pacto. A ratificação do tratado estava congelada depois que o Parlamento Europeu o encaminhou ao Tribunal de Justiça da União Europeia para analisar sua legalidade, um processo que pode levar cerca de um ano e meio.

O tratado enfrenta resistência em vários países europeus, liderados pela França, devido ao impacto que a gigantesca zona de livre comércio pode ter sobre sua agricultura e pecuária.

*AFP