Método profissional pode te ajudar a buscar renda extra de, em média, até R$ 10 mil semanais com a bolsa de valores

DC Studio/Freepik Objetivo não é encorajar ninguém a abandonar suas atividades profissionaiss, mas levar mais dinheiro para casa visando à qualidade de vida



O que você faria se aprendesse um método de busca por um salário extra semanal de, em média, até R$ 10 mil? Parece até uma frase chamativa, daquelas que de vez em quando aparecem pelos cantos da internet, não é mesmo? Geralmente acompanhada de promessas vazias ou questionáveis. Mas esse texto é para apresentar uma possibilidade real de trazer renda extra para dentro de casa — e com ajuda profissional ainda. Agora, continuando: esse valor é bastante atrativo, não é? Se falarmos de R$ 10 mil em uma base mensal, já é uma hipótese boa para muita gente.

Dados do IBGE mostram que mais de 60% da população brasileira vivia com até um salário mínimo per capita por mês em 2022. Em um país onde essa é a realidade da maioria esmagadora da população, só um pouco de dinheiro a mais já pode fazer da vida uma experiência bem mais confortável para muita gente. Agora, imagine a possibilidade de receber, em média, até R$ 10 mil a mais semanalmente… E isso sem precisar alçar a um cargo de diretoria em uma grande empresa, ou muito menos buscar fontes ilícitas de geração de renda.

Na verdade, você não precisa nem sair de casa. Tudo o que você precisa para buscar essa renda adicional é:

Acesso à internet; e

Saber executar as estratégias certas.

Se é isso o que você está procurando, fique no texto até o final.

Busque, em média, até R$ 10 mil por semana com estratégia profissional

Vale ressaltar que estamos falando aqui de uma atividade focada na busca de uma renda extra. O objetivo não é encorajar ninguém a abandonar suas atividades profissionais atuais, mas sim poder levar mais dinheiro para casa visando à qualidade de vida. Além disso, todos que entram nessa atividade precisam estar dispostos a tomar riscos, pois a máxima do mercado sempre se aplica: quanto maior o retorno esperado, maior o risco a ser tomado.

“Máxima do mercado”. Então estamos falando de mercado financeiro mesmo? Sim, estamos falando do mercado financeiro mesmo — mais especificamente de day trade. E um outro ponto importante é que o investidor não deve aportar sua reserva de emergência nessa estratégia. Ou, pelo menos, nenhum valor que possa se sujeitar a riscos. André Machado, conhecido como “Ogro de Wall Street”, decidiu compartilhar com o maior número de pessoas possível as estratégias de investimento que aperfeiçoou em 22 anos de experiência como trader profissional.

Antes de se dedicar integralmente à atividade de trading, o Ogro foi executivo da Microsoft e também professor do Instituto Educacional B3 (sim, ele já ministrou aulas na bolsa de valores brasileira). Toda essa bagagem e experiência com ensino culminaram no projeto batizado de Ogro Trade System, que não vem sozinho — está sendo lançado em parceria com a Empiricus, maior casa de análise financeira independente no Brasil. A proposta do Ogro e da Empiricus é te ensinar a buscar lucros de, em média, R$ 2 mil por dia útil operando day trade na bolsa brasileira.

BUSQUE LUCROS DIÁRIOS DE, EM MÉDIA, R$ 2 MIL COM O OGRO E A EMPIRICUS CLICANDO AQUI

Confira depoimentos de quem já aplicou o método do ‘Ogro de Wall Street’

A imagem acima é apenas um dos muitos exemplos de pessoas impactadas pelos treinamentos do Ogro. Os “pontos” aos quais os alunos se referem são equivalentes aos lucros obtidos em operações com minicontratos de índices ou de dólar, a depender da escolha de quem opera. No caso dos minicontratos de dólar, por exemplo, o valor de cada ponto é R$ 10,00. Para minicontratos de índice, o valor é de R$ 0,20. O valor dos lucros semanais pode ser mais simples ou mais “agressivo” a depender de dois fatores principais: o montante inicial investido e o nível de experiência de quem estiver operando.

Você pode começar sem ver lucros como esse nos seus primeiros dias. Mas, com o empenho de aprender a estratégia, no médio prazo, esse depoimento pode ser o seu também. Ao longo de mais de duas décadas de experiência na prática, André ajudou mais de 10 mil pessoas a mudarem o jogo de suas vidas através do mercado financeiro, e está disposto a ajudar um número ainda maior.

Você tem uma reunião marcada exclusiva com o ‘Ogro de Wall Street’

Caso queira fazer parte dessa história, você tem aproximadamente dez dias até o seu primeiro encontro com o Ogro. André ministrará uma aula inicial ao vivo, em parceria com a Empiricus, no dia 12/08, às 19h. E você pode se inscrever gratuitamente para participar. Nela, você vai entender os primeiros passos para ter chance de mudar de vida pelo mercado financeiro. Tudo o que você precisa fazer é clicar no link abaixo e se inscrever de forma 100% gratuita, e receberá todos os recados e lembretes para não deixar de participar.

QUERO CONHECER O OGRO TRADE SYSTEM E APRENDER A BUSCAR LUCROS COM A BOLSA