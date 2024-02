Micro e pequenas empresas geraram 8 em cada 10 empregos em 2023

Brasil registrou o menor índice de desemprego desde 2014

Foto/reprodução: Sebrae Presidente do Sebrae quer ampliar o número de vagas de emprego em 2024



O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), divulgou nesta sexta-feira, 2, um estudo que revelou que as micro e pequenas empresas responderam por 8 em cada 10 empregos criados na economia em 2023. A pesquisa foi realizada a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que registrou que o Brasil está no menor patamar de desemprego desde 2014. No acumulado do ano, o país obteve 1,48 milhão de novas contratações, sendo que os pequenos negócios criaram 1,18 milhão de empregos (80,1%) e as médias e grandes empresas responderam por 209,99 mil vagas, o equivalente a 14,2% do total. Este é o terceiro ano seguido que as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela geração de novos postos de trabalho no país.

O destaque anual das MPE ficou com o setor de Serviços que criou 631 mil novas vagas, seguido pelo Comércio (263,25 mil) e Construção (180,52 mil). Já entre as MGE, Serviços contratou 181,87 mil pessoas, Transformação (23,5 mil) e o Comércio (13,23 mil). Segundo o presidente do Sebrae, Décio Lima, a expectativa da entidade é trabalhar em conjunto com o Governo Federal, para que os números de vagas ofertadas sejam ampliados em 2024. “As pequenas empresas são o principal motor da nossa economia e responsáveis pela sobrevivência de 86,5 milhões de brasileiros, o que equivale a aproximadamente 40% da população do país”, iniciou. “Acreditamos que esses números podem ser ainda melhores este ano, na medida em que a taxa Selic caia com uma velocidade maior. Com mais inovação, mais acesso a crédito e um melhor ambiente de negócios, esses empreendedores poderão contribuir ainda mais com a redução das desigualdades sociais e com o desenvolvimento sustentável”, finalizou Lima.