Microsoft demitirá mais de 10 mil funcionários até março

Decisão faz parte de uma série de medidas que a empresa tomará para reduzir custos

REUTERS/Pichi Chuang Microsoft tomará uma série de medidas visando a redução de custos



A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 18, que demitirá mais de 10 mil funcionários até o fim de março. O número corresponde em torno de 5% de sua força. A decisão faz parte de uma série de medidas que a empresa tomará para reduzir custos. O motivo alegado pela gigante americana, é que a decisão está sendo tomada “em resposta às condições macroeconômicas e às mudanças nas prioridades dos clientes”. A Microsoft também planeja modificar seus equipamentos de informática e diminuir o número de espaços de trabalho. De acordo com o presidente-executiva da empresa, Satya Nadella, embora “os clientes tenham aumentado suas despesas com informática durante a pandemia”, agora estão tentando otimizar e “fazer mais com menos”. A declaração foi dita em uma carta para funcionários, que acabou se tornando pública. Nadella destacou ainda que “empresas do mundo inteiro estão mostrando “prudência” nos gastos diante dos riscos de recessão, enquanto a Inteligência Artificial revoluciona o setor”.

Pelo menos outras duas onda de demissões foram anunciadas pela empresa no ano passado: Em julho, 1% do seu quadro de funcionários foram demitidos. Três meses depois, em outubro, mil colaboradores foram demitidos, conforme divulgado pelo site de notícias Axios. Outras “big techs” também sofreram perdas. Em novembro, a Meta anunciou um corte de 11 mil funcionários. O Twitter mandou embora metade dos cerca de 7,5 mil funcionários após ser comprado pelo bilionário Elon Musk. Além disso, a gigante do varejo, Amazon, anunciou o desligamento de 18 mil trabalhadores. O comunicado começou a ser enviado aos colaboradores nesta quarta-feira. “Estamos vivendo tempos de mudanças significativas. É importante notar que, embora estejamos eliminando funções em algumas áreas, continuaremos a contratar em áreas-chave estratégicas”, escreveu Satya Nadella.