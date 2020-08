Ministério da Economia anuncia liberação de mais R$ 12 bi para pequenas e médias empresas

Recursos irão para as seguintes instituições financeiras regionais: Agência de Fomento de Goiás, Banco do Nordeste, BDMG, Banco da Amazônia e Banrisul

Pronampe tem taxa de juros máxima igual a Selic + 1,25% ao ano, mais prazo de pagamento de 36 meses e carência de 8 meses



O Ministério da Economia anunciou nesta segunda-feira, 31, a liberação de mais R$ 12 bilhões do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Segundo o secretário especial do Ministério da Economia, Carlos Da Costa, a liberação foi para algumas instituições financeiras regionais habilitadas: mais de R$ 21 milhões em crédito pela Agência de Fomento de Goiás; mais de R$ 268 milhões em crédito pelo Banco do Nordeste; mais de R$ 203 milhões em crédito pelo BDMG; mais de R$ 282 milhões em crédito pelo Banco da Amazônia, e mais de R$ 730 milhões em crédito pelo Banrisul.

O Pronampe é um programa que tem como objetivo atender as microempresas (faturamento até R$ 360 mil no ano) e empresas de pequeno porte (faturamento até R$ 4,8 milhões no ano), além dos profissionais liberais, com taxa de juros máxima igual a Selic + 1,25% ao ano, mais prazo de pagamento de 36 meses e carência de 8 meses. É possível acompanhar o recurso sendo liberado pelo Emprestômetro do Portal do Empreendedor, onde também poderão ser consultadas as instituições habilitadas. O Pronampe tem 85% de garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO), que cobre até 85% de eventuais calotes. Nos financiamentos do Banco do Brasil, os 15% restantes ficam a cargo da instituição financeira.