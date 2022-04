Ministro pedirá vista e TCU pode inviabilizar privatização da Eletrobras em 2022

Votação do processo que avaliza concessão da estatal à iniciativa privada está marcada para esta quarta-feira, 20

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Processo de privatização da Eletrobras poderá ser afetado por decisão de ministro do TCU



O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rego, irá pedir vistas – ou seja, maior tempo para análise – do processo que avaliza a privatização da Eletrobrás. A informação foi confirmada pela equipe de reportagem da Jovem Pan com a assessoria do tribunal e, com isso, a desestatização da empresa pode não mais ocorrer neste ano. Segundo a porta-voz do órgão, o ministro “entende que, como o voto não foi disponibilizado até o momento, não haverá tempo hábil para ter a compreensão técnica de uma matéria de tamanha complexidade”. A privatização da estatal pode estar em risco pois, com a ação, empresas e fundos que poderiam participar da negociação para adquirir a estatal têm restrições quanto a aquisição de negócios próximos ao período eleitoral. O julgamento que avaliza a concessão da redução de participação no capital social da companhia, que pode cair de 60% para menos de 45%, está agendado para ocorrer nesta quarta-feira, 20, e trata-se da segunda parte do processo que pode selar a desestatização da Eletrobrás. O ministro busca analisar a precificação da potência. Em fevereiro, o tribunal concluiu a primeira fase do procedimento e autorizou a venda de 22 usinas hidrelétricas e o valor que seria pago pela União, cerca de R$ 25,3 bilhões.