Montadoras param produção e instauram férias coletivas após desempenho abaixo do esperado na venda de veículos

Medida busca evitar acúmulo de grandes estoques de automóveis; Volkswagen, General Motors, Hyundai e Stellantis confirmaram paralisação temporária

Diversas montadoras de veículos automotivos anunciaram férias coletivas após uma queda acentuada na venda de carros e desaceleração do mercado. Fábricas das marcas General Motors, Hyundai, Volkswagen e Stellantis irão parar temporariamente entre março e abril. O objetivo das companhias é equilibrar a demanda do mercado com a oferta, evitando o acúmulo de grandes estoques. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o setor já indicava sinais de desaceleração para 2023. Apesar de contar com resultados positivos até fevereiro, o setor automotivo estimava um resultado melhor. “O desempenho do primeiro bimestre, limitado pelas condições de crédito e oferta de suprimentos, reforça a necessidade de promover o reaquecimento do mercado e as cadeias locais de produção”, observou o presidente da associação, Márcio de Lima Leite. A Volkswagen informou que dará 10 dias de férias a 2 mil trabalhadores que atuam na fábrica de Taubaté (SP). Já a General Motors fará o mesmo com os três mil funcionários da unidade de São José dos Campos (SP). As férias impostas pelas duas companhias terão início na próxima segunda-feira, 27. Já a Hyundai irá paralisar 2 mil colaboradores da fábrica de Piracicaba (SP) a partir desta segunda-feira, 20. Responsável pelas marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, a Stellantis adotará férias coletivas na quarta-feira, 22, para um terço os colaboradores da fábrica de Goiana (PE).