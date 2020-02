Moody’s rebaixa previsão de crescimento da China devido ao coronavírus

A agência de classificação de risco rebaixou a previsão de crescimento do país de 5,8% para 5,2% para 2020

EFE/EPA/PRESIDENT'S OFFICE POOL Xi Jinping, presidente da China



A agência de classificação de risco Moody’s rebaixou nesta terça-feira (18) a previsão de crescimento da China de 5,8% para 5,2% para 2020, por causa do coronavírus Covid-19, o que afetará o restante dos países da região.

As informações estão no informe “Ásia-Pacífico: Atualização do crescimento após a epidemia do coronavírus”, que a agência publicou para apresentar as expectativas sobre o impacto do surto.

Em um comunicado, o vice-presidente da Moody’s, Christian de Guzman, afirmou que o coronavírus terá um impacto severo, mas de curta duração, com um “efeito dominó” no resto da região, em meio uma tendência de desaceleração herdada de 2014.

“Nossa suposição base é que os efeitos do coronavírus seguirão por algumas semanas antes de reduzir e permitir que ressurja a atividade econômica normal”, explicou De Guzman.

A Moody’s apontou que os efeitos do Covid-19 foram notados, principalmente, no comércio e no turismo, assim como na cadeia de fornecimento de mercadorias e exportações.

O banco tailandês Government Savings Bank, por sua vez, anunciou nesta terça que a Tailândia deixará de receber 1,6 milhão de turistas chineses, o que resultará em perdas de US$ 2,5 bilhões, o que representa 0,4% do PIB do país, o maior recebedor de viajantes do vizinho.

Até o momento, o coronavírus provocou 1.873 mortes em todo o mundo, sendo que 1.868 foram registradas na China continental. No país são 72.436 infectados, o que representa 99% dos casos mundiais. Além disso, contágios foram detectados em cerca de 30 países, como Estados Unidos, Japão, França, entre outros.

*Com informações do EFE