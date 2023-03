Não é Bitcoin, ações ou renda fixa: conheça o investimento que pode trazer retorno mensal quase imediato

Os potenciais ganhos trazidos por esse investimento ainda tendem a aumentar com o passar do tempo; entenda

Se você investe, sabe que não existe fórmula mágica para enriquecer. A maneira mais eficiente de investir é combinar ativos diferentes em uma carteira diversificada, para balancear riscos e retornos, certo? Claro que esse princípio é sempre válido, mas o que muita gente não sabe é que existe um investimento alternativo que permite “furar a fila” e buscar riqueza mais rápido. Estou falando de um investimento menos sujeito a oscilações, que pode trazer rendimentos por toda a vida — e cada vez maiores. Bem, sem mais delongas, estamos falando no investimento em si mesmo. De maneira mais detalhada, a estratégia consiste em se qualificar para ter acesso às melhores vagas de emprego do mercado, que pagam os melhores salários, bônus e têm ótimos planos de carreira. Afinal, não adianta acertar a ação do ano se você não ganha bem o suficiente para fazer dinheiro com ela…

Essa especialista descobriu o “segredo” para ganhar salários altos

É triste admitir, mas muitas vezes, ser um bom profissional não está diretamente relacionado a ter uma carreira de sucesso e ser bem remunerado por isso. Claro que é um pré-requisito na maioria das vezes, mas saber vender bem seu “peixe” e construir uma imagem são fundamentais para conseguir boas oportunidades. Você sabe o que os recrutadores buscam? Como pode chamar atenção para uma vaga que é tão desejada? É possível se destacar num mercado que está cada vez mais concorrido?

Não seria muito bom começar a escolher as empresas ao invés de ser escolhido por elas? E se você tivesse o poder de demitir aquele chefe abusivo e encontrar o emprego que sempre desejou? Como fazer para montar o currículo certo para se recolocar naquela tão sonhada vaga? Você poderá aprender todos esses segredos no workshop “Na Mira dos Recrutadores”. Trata-se de um minicurso gratuito criado e ministrado por Carol Okubo, guru de recolocação profissional responsável por abrir caminhos e oportunidades nas carreiras de milhares de pessoas.

Já no começo de sua carreira, Carol foi aprovada em dois dos mais concorridos programas de trainee do Brasil ao mesmo tempo. Depois disso, rapidamente tornou-se gestora de grandes equipes e teve cases de sucesso publicados no Facebook. A partir disso, decidiu empreender para seguir a sua vocação: ajudar você a encontrar a sua carreira ideal. Mas qual é a melhor estratégia para renovar a sua carreira profissional? Para Carol Okubo, é simples: “O LinkedIn é hoje a principal ferramenta para você conseguir uma proposta, uma recolocação profissional. É lá que estão as principais vagas.” Entretanto, há um segredo que muita gente não conhece: “Além das vagas que aparecem pra você, existem também as chamadas vagas secretas, que os recrutadores têm acesso e fazem uma busca ativa pelo profissional ideal”, explica.

Entenda como funciona o workshop Na Mira dos Recrutadores

No workshop, você vai aprender que, com três passos simples, seu currículo vai se destacar muito mais aos olhos dos recrutadores nas vagas ocultas do LinkedIn. No workshop, você aprenderá como deixar seu currículo e perfil no formato ideal para ser encontrado por recrutadores e headhunters, muitas vezes com uma oferta tentadora por trás das telas. Ao participar do workshop, que é 100% gratuito e online, você terá acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp, dedicado a compartilhar conteúdos sobre como potencializar a sua carreira. Tudo isso com moderação da Carol Okubo e sua equipe para evitar conteúdos impróprios, discussões sem fim ou pedidos de dados pessoais. É 100% focado em melhorar a sua carreira.

Você pode dar o primeiro passo para mudar sua vida profissional ainda hoje

Você já teve ou tem um chefe abusivo? Sente que, por mais esforço que faça, sua carreira profissional não deslancha? Está estagnado, sem conseguir evoluir dentro do mercado de trabalho? Então, é hora de investir em você. E fazer com que as empresas mais desejadas te procurem. Sua carreira e sua trajetória profissional são o seu maior investimento. Não há nenhuma ação no mercado financeiro que valha tanto quanto isso. E aqui não falo apenas de aprender novas competências profissionais, mas, sim, sobre estratégias para deixar aquilo que você já sabe o mais atrativo possível. No workshop você vai entender que existem ferramentas para que o seu currículo seja mais atraente para os recrutadores.

As vagas secretas do LinkedIn existem e são usadas através de mecanismos de buscas que só os recrutadores têm acesso. Por isso, é preciso saber organizar as informações do seu currículo de um jeito que você seja mais facilmente encontrado e possa escolher a vaga que mais interessa. Como poucas pessoas no mercado de trabalho sabem disso, seu currículo vai se destacar ainda mais, tornando aquele emprego que você busca muito mais possível. Carol Okubo já ajudou muita gente a encontrar novas oportunidades profissionais e se recolocar no mercado de trabalho. Em dois encontros você vai aprender os três passos que farão com que o seu currículo fique na mira dos recrutadores das empresas mais desejadas.

O melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo

Mesmo que você não esteja procurando um reposicionamento no mercado, ter um currículo procurado pelos principais recrutadores é a melhor maneira de se proteger de qualquer instabilidade econômica. Com apenas três passos, o seu perfil do LinkedIn vai ficar muito mais visível pelos robôs de busca utilizados pelas principais empresas. Quer se proteger de possíveis ameaças de demissão e ainda começar a receber propostas de emprego? Esse é o melhor caminho. Um conteúdo inédito e exclusivo para que você possa garantir o melhor para sua carreira profissional.

