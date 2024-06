Não é ChatGPT: robô capaz de gerar média de R$ 238 por dia tem maior potencial lucrativo; diferença será mostrada hoje

A instituição financeira responsável por promover essa solução afirma que ela pode colocar dinheiro no bolso de investidores, enquanto a da OpenAI é focada em auxiliar na criação de textos e imagens

rawpixel.com/Freepik Programa ajuda investidores a buscarem uma renda média de R$ 238 por dia



A Empiricus Research irá disponibilizar o acesso a um software capaz de gerar lucros diários que está dando o que falar no mercado financeiro nesta segunda-feira (10). Trata-se de um programa que ajuda investidores a buscarem uma renda média de R$ 238 por dia com alguns poucos cliques. Para colocá-lo para funcionar, basta:

Dar “Play”

Selecionar o nível de risco que você está disposto a correr e sua renda

Apertar em “Robô”

Por seu caráter revolucionário, ele vem sendo chamado por muitos de “ChatGPT das Finanças”. Mas a maior casa de análise independente do Brasil esclarece: o verdadeiro nome é Gradiente Linear (GL) e suas funcionalidades são completamente diferentes. Isso porque, enquanto a solução da OpenAI pode auxiliar em tarefas básicas como escrever um texto ou gerar imagens, o GL é capaz de colocar muito dinheiro no bolso de seus usuários. Em média, R$ 5.236 por mês.

Veja como o Gradiente Linear mudou a vida desse brasileiro

Rafael, uma das pessoas que já o utilizou, atesta. Ele trabalhava como produtor rural e, depois que começou a obter ganhos consistentes, decidiu largar o emprego para ter uma rotina mais cômoda.“Eu acordava às 5h da manhã. Nos dias de colheita, embalava mercadorias para o caminhão do CEAGESP até as 23h. Era um trabalho exaustivo. Agora, aproveito o conforto da minha casa, usando bermuda, chinelo e com o ar condicionado ligado”, conta.

Além do ex-agricultor, outros brasileiros tiveram a chance de mudar de vida graças a essa ferramenta. Veja só os retornos que conseguiram ao utilizá-la:

Aprenda a usar o Gradiente Linear

Em breve, você também poderá usar o Gradiente Linear para ir atrás de uma renda extra. Seu criador, o especialista em finanças Valério Klug, está realizando uma parceria com a Empiricus Research com a finalidade de promovê-lo para o máximo de interessados possível. A ideia é mostrar que absolutamente qualquer pessoa está apta para utilizar esse programa e buscar uma renda média de R$ 5.236 por mês.

Juntos, eles farão uma breve live de demonstração e, logo em seguida, irão liberar o acesso a essa ferramenta ao grande público. Se a oportunidade de ter R$238 por dia, em média, pingando na sua conta soa interessante para você, clique no link abaixo.

QUERO CONHECER O ROBÔ CAPAZ DE GERAR UMA RENDA MÉDIA DE R$ 5.236 POR MÊS