‘Não é possível homem e mulher fazerem a mesma coisa e ganharem salários diferentes’, diz Luiza Trajano

Empresária participou de evento em São Paulo para celebrar o Dia da Mulher

Divulgação/Banco MUFG Da esquerda para a direita: Juliane Yung, Luiza Trajano e Chieko Aoki



Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, foi a convidada especial em um evento realizado em São Paulo em celebração ao Dia Internacional da Mulher, realizado na véspera da data comemorada mundialmente em 8 de março. Também participaram Juliane Yung, head de Global Corporate and Investment Banking Latam do Banco MUFG, e Chieko Aoki, presidente da rede Blue Tree Hotels e embaixadora do MUFG Women. Durante o painel, Luiza destacou a importância de celebrar o Dia da Mulher, enquanto espera um futuro em que tais celebrações não sejam mais necessárias. Ela incentivou as mulheres a serem vigilantes em relação à igualdade salarial, enfatizando que não é aceitável que homens e mulheres ganhem diferentes por realizar o mesmo trabalho. “Não é possível estar documentado que um homem e uma mulher fazem a mesma coisa e ganham [salário] diferente. Não pode”, enfatizou a empresária. Questionada sobre feminismo, Luiza esclareceu que se trata de apoiar as mulheres, não de ser contra os homens. Segundo ela, feminismo é sobre caminhar lado a lado.