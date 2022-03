‘Não vamos mais pagar R$ 4 por litro de gasolina’, afirma Mourão

Vice-presidente disse que valor do combustível ‘não vai voltar aos patamares que a gente gostaria’ e que há ‘histeria’ em relação ao preço do petróleo

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Mourão falou sobre preço dos combustíveis nesta quarta



O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira, 16, que o preço do litro da gasolina deve ter uma redução, mas não voltará a custar R$ 4. Em algumas regiões, o valor chega a R$ 8 nos postos. O general foi questionado sobre a possibilidade da Petrobras reajustar os preços após a queda do valor do petróleo no mercado internacional. “O mercado começa a se reequilibrar. Então, [o preço do barril] bateu US$ 139 e já está em US$ 99, US$ 98. É óbvio, essa flutuação, acredito que a Petrobras vai encaixar isso aí e vai haver uma redução”, declarou em conversa com jornalistas.

“Uma realidade que a gente tem que entender: o preço do combustível, fruto até da questão da transição energética que nós temos de viver, não vai voltar aos patamares que a gente gostaria. Não vamos mais, na minha visão, pagar R$ 4 por litro de gasolina. Vai ser difícil isso acontecer”, acrescentou. Mourão disse ainda que o valor do litro pode abaixar e voltar a R$ 6. O vice afirmou também que há uma “histeria” em relação ao preço do petróleo. “Houve uma variação, vamos dizer assim, violenta no preço do petróleo, fruto, primeiro, da questão da pandemia, do retorno da atividade econômica, e, posteriormente, desse conflito absurdo lá na Rússia, na Ucrânia”, concluiu.