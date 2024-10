Laces and Hair é a primeira rede de salões do mundo a neutralizar emissões de carbono

Grupo, que se especializa em tratamentos naturais e sustentáveis, já planeja obter certificação internacional até 2025, seguindo o padrão Global Report Initiative

A rede de salões Laces and Hair se tornou a primeira do mundo a neutralizar suas emissões de carbono, segundo o protocolo GHG, utilizado no Brasil. A conquista foi anunciada em um evento o hotel Rosewood, em São Paulo, onde foram entregues as certificações aos 34 salões da rede espalhados pelo país. O grupo, que se especializa em tratamentos naturais e sustentáveis, já planeja obter certificação internacional até 2025, seguindo o padrão Global Report Initiative, com o objetivo de expandir internacionalmente.

Com a criação do modelo de salões Bioma, a empresa busca transformar o setor de beleza com foco em sustentabilidade. Esses salões utilizam produtos naturais licenciados pelo Grupo Laces and Hair e seguem práticas sustentáveis em diversos aspectos, como o uso de energia limpa e materiais de construção ecologicamente corretos.

Uma nova visão para a indústria da beleza

Para o CEO do grupo, Itamar Cechetto, a inovação vai além de conceitos teóricos. “Já temos 6 mil toneladas de carbono em estoque e reservamos outras 75 mil através de um projeto de reflorestamento. Estamos propondo uma nova forma de pensar em uma indústria que, historicamente, não se preocupa com os impactos ao meio ambiente”, afirmou.

O modelo Bioma já atraiu empresários de diferentes regiões do país. Em Manaus, por exemplo, Beto Pontes transformou o salão de sua família, fundado há 50 anos, em uma unidade Bioma em dezembro de 2023. “Estamos na Amazônia e adotar um modelo que respeita o meio ambiente foi uma questão de coerência”, disse Pontes. Em Londrina, Patrícia Silva, dona de outra unidade Bioma, destacou o papel fundamental do treinamento das equipes: “Nossos colaboradores não aprendem apenas técnicas de beleza, mas também boas práticas de sustentabilidade no dia a dia do salão.”

Impacto financeiro e futuro sustentável

O Grupo Laces pretende converter 600 salões até 2030, com a expectativa de atingir um faturamento de R$ 300 milhões. Dados internos mostram que salões que adotam o modelo Bioma registram um crescimento médio de 60% no faturamento no primeiro ano. Em alguns casos, esse crescimento chegou a 150%. Além disso, os Biomas atraem, em média, 52 novos clientes por mês, com um ticket médio de R$ 350, mais que o dobro dos valores anteriores à conversão. O modelo funciona de forma semelhante a franquias, mas sem taxa e com liberdade para os salões manterem suas marcas e relação com as comunidades locais.

O mercado de beleza limpa, que inclui produtos sustentáveis, cresce três vezes mais rápido que o mercado tradicional de beleza. “Nos Estados Unidos, 88% dos consumidores já consideram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em suas decisões de compra. Esse movimento também chegará ao Brasil”, ressaltou Cechetto.