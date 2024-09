Nestlé investirá R$ 300 milhões na unidade de Caçapava

Fábria no interior paulista se tornará a planta com maior capacidade de produção de KitKat do mundo; país estar entre os três maiores consumidores do produto

Nestlé prevê um total de R$ 1,1 bilhão em investimentos na fábrica de Caçapava até 2026



A Nestlé anunciou um investimento significativo de R$ 300 milhões para adicionar uma quarta linha industrial de KitKat em sua fábrica de chocolates em Caçapava, no interior de São Paulo. Com essa expansão, a unidade se tornará a planta com maior capacidade de produção de KitKat do mundo. Este investimento faz parte de um plano maior, que prevê um total de R$ 1,1 bilhão em investimentos na unidade do interior paulista até 2026, dentro de um projeto de R$ 8,5 bilhões que a Nestlé destinará ao Brasil. Atualmente, a maior fábrica de chocolates da empresa no planeta é a unidade da Garoto, em Vila Velha (ES), também no Brasil. No entanto, com a expansão, a planta de Caçapava deve assumir esse posto a partir do próximo ano.

A decisão de ampliar a produção de KitKat no Brasil se deve ao fato de o país estar entre os três maiores consumidores do produto, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. O produto chegou ao Brasil há 11 anos, enquanto em outros países já estava em circulação há pelo menos seis décadas. Segundo o presidente da Nestlé no Brasil, Marcelo Melchior, a fábrica de Caçapava foi a primeira a implementar a tecnologia 5G no país e possui um programa de inovação e desenvolvimento de tecnologias da indústria 4.0, em parceria com startups e universidades brasileiras. Entre as inovações, destaca-se a instalação de um scanner, originalmente usado em diagnósticos médicos, para identificar chocolates fora do padrão, ajudando a reduzir a falta ocasional do wafer no KitKat.

Atualmente, a Inglaterra é o maior produtor de KitKat, mas esse título está prestes a mudar quando a fábrica de Caçapava atingir sua plena capacidade. A expansão não só reforça a importância do mercado brasileiro para a Nestlé, mas também coloca o país em uma posição de destaque na produção global de chocolates.

*Com informações de Bruno Meyer

*Reportagem produzida com auxílio de IA