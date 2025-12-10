Uso de aplicativos por empresas explode e deixa táxi para trás

Levantamento mostra que mais de 65% dos gastos urbanos corporativos em 2025 foram feitos por meio de transporte por app

Dan Gold/Unsplash O avanço dos aplicativos está ligado à busca das empresas por eficiência, controle e previsibilidade de custos



O uso de aplicativos de transporte se tornou dominante na mobilidade corporativa brasileira. Um levantamento da Paytrack, plataforma de gestão de viagens e despesas, mostra que mais de 65% dos gastos urbanos das empresas em 2025 foram feitos por meio desses apps — percentual que consolida uma mudança acelerada no comportamento de funcionários e na forma como as companhias administram deslocamentos.

O estudo analisou milhares de registros processados entre janeiro de 2024 e outubro de 2025. Em 2024, os aplicativos representavam cerca de 49% dos valores gastos na categoria. Em 2025, o índice superou os 65% já em julho, sinal de que o modelo digital se tornou padrão nas políticas internas de mobilidade.

Apesar da queda no uso, os táxis seguem com o ticket médio mais alto — aproximadamente 10% acima dos aplicativos — o que indica utilização em trajetos mais longos, estratégicos ou de acesso mais difícil.

De acordo com Pedro Góes, CEO da Paytrack, o avanço dos aplicativos está ligado à busca das empresas por eficiência, controle e previsibilidade de custos. “O uso de apps traz dados em tempo real, melhora a segurança nos processos de reembolso e dá mais autonomia ao colaborador, enquanto a empresa ganha governança”, afirma.

O movimento acompanha uma tendência global de digitalização da mobilidade corporativa e de fortalecimento de práticas de compliance. Segundo Góes, a centralização das informações permite identificar padrões, reduzir desperdícios e alinhar os deslocamentos às políticas internas.